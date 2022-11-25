https://news.day.az/officialchronicle/1514387.html Президент Ильхам Алиев: Решение об открытии посольства в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах
Президент Ильхам Алиев: Решение об открытии посольства в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах
Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".
"Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах. Уверен, что это решение будет служить делу упрочения мира и фактически является формализацией нашего длительного и очень плодотворного сотрудничества с этими государствами", - сказал глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре