https://news.day.az/officialchronicle/1514919.html Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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