Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

28 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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