Назначен новый председатель правления АЗЕРТАДЖ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вугара Алиева председателем правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении отмечается, что Вугар Алигейдар оглу Алиев назначен председателем правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).