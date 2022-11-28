https://news.day.az/officialchronicle/1514989.html Назначен новый председатель правления АЗЕРТАДЖ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен новый председатель правления АЗЕРТАДЖ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вугара Алиева председателем правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении отмечается, что Вугар Алигейдар оглу Алиев назначен председателем правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).
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