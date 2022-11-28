https://news.day.az/officialchronicle/1514990.html Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева"
Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Отмечается, что координацию и контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденным частью 1 настоящего распоряжения, осуществляет Администрация Президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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