Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отмечается, что координацию и контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденным частью 1 настоящего распоряжения, осуществляет Администрация Президента Азербайджанской Республики.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.