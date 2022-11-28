В Азербайджане для студентов будет учреждена “Cтипендия Гейдара Алиева”

В Азербайджане будет учреждена "Стипендия Гейдара Алиева" для студентов с высокими академическими показателями в сфере высшего образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в Плане мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.