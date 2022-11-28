https://news.day.az/officialchronicle/1514998.html Будут изготовлены золотые монеты, посвященные 100-летию Гейдара Алиева
Будут изготовлены золотые монеты, посвященные 100-летию Гейдара Алиева
Будут изготовлены золотые монеты, посвященные 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в Плане мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Также, согласно Плану, планируется учредить юбилейную медаль Азербайджанской Республики "Гейдар Алиев - 100".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре