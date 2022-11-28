Будут изготовлены золотые монеты, посвященные 100-летию Гейдара Алиева

Будут изготовлены золотые монеты, посвященные 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в Плане мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Также, согласно Плану, планируется учредить юбилейную медаль Азербайджанской Республики "Гейдар Алиев - 100".