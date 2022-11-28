В Азербайджане будут выпущены новые почтовые марки

В Азербайджане будут выпущены почтовые марки и памятные знаки, посвященные 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в "Плане мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Кроме того, согласно Плану, планируется провести церемонию вручения "Премии Гейдара Алиева". Также в рамках "Года Гейдара Алиева" пройдут мероприятия по социальной поддержке и благотворительные акции.