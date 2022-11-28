https://news.day.az/officialchronicle/1515041.html Упразднен Нахчыванский Государственный таможенный комитет, создано Главное управление - Указ Президента Ильхама Алиева
Упразднен Нахчыванский Государственный таможенный комитет, создано Главное управление - Указ Президента Ильхама Алиева
Упразднен Нахчыванский Государственный таможенный комитет, создано Главное управление.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2012 года № 646 об утверждении "Положения о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики и структуры комитета".
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