Упразднен Нахчыванский Государственный таможенный комитет, создано Главное управление.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2012 года № 646 об утверждении "Положения о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики и структуры комитета".

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.