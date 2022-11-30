Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодорог в Джалилабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильных дорог Абазаллы-Тякля-Шорбачи-Мядятли-Новрузаллы-Мамедрзалы-Мяшядиляр-Досталлы-Шётюклю-Бойханлы-Мяликгасымлы и Шилявянгя-Адналы-Бядирли Джалилабадского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильных дорог Абазаллы-Тякля-Шорбачи-Мядятли-Новрузаллы-Мамедрзалы-Мяшядиляр-Досталлы-Шётюклю-Бойханлы-Мяликгасымлы и Шилявянгя-Адналы-Бядирли, соединяющих 14 населенных пунктов с населением 14 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 17,2 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.