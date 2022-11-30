Группе лиц присвоены почетное звание "Заслуженный журналист" и персональная стипендия Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный журналист" и персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики лицам, принимающим активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, почетное звание "Заслуженный журналист" присваивается следующим лицам:
Алиеву Ильхаму Яйлагали оглу
Мусаеву Алгышу Гасан оглу.
Персональная стипендия Президента Азербайджанской Республики присуждается следующим лицам:
Халилову Захиду Абдулла оглу
Шадлинскому Вагифу Билас оглу
Велиеву Мисирхану Иззет оглу.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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