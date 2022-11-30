В Азербайджане группа лиц награждена за активное участие в общественно-политической жизни страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, принимающих активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.