Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Мусы Рустамова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Мусы Исмаил оглу Рустамова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным некрологом можно ознакомиться по ссылке.