https://news.day.az/officialchronicle/1515662.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Мусы Рустамова
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Мусы Рустамова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Мусы Исмаил оглу Рустамова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным некрологом можно ознакомиться по ссылке.
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