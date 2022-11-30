https://news.day.az/officialchronicle/1515664.html Вайра Вике-Фрейберга награждена Почетным дипломом Президента Азербайджана
Вайра Вике-Фрейберга награждена Почетным дипломом Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Вайры Вике-Фрейберга "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению Вайра Вике-Фрейберга награждается "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за вклад в развитие связей Азербайджанской Республики в международной плоскости.
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