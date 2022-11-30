Вайра Вике-Фрейберга награждена Почетным дипломом Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Вайры Вике-Фрейберга "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению Вайра Вике-Фрейберга награждается "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за вклад в развитие связей Азербайджанской Республики в международной плоскости.