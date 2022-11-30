https://news.day.az/officialchronicle/1515675.html Группа лиц награждена Почетным дипломом Президента по случаю 30-летия партии "Ени Азербайджан"
Группа лиц награждена Почетным дипломом Президента по случаю 30-летия партии "Ени Азербайджан"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" лиц, принимающих активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, по случаю 30-летия партии "Ени Азербайджан" за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" награждаются:
Алиев Панах Али оглу
Ибрагимов Эльдар Рза оглу
Гулиев Искендер Гасан оглу
Мамедгасанов Рафиг Муса оглу
Насиров Мамед Яхья оглу.
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