https://news.day.az/officialchronicle/1516320.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шекинский район - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шекинский район - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шекинский район.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "По дороге в Шеки".
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