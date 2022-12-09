Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское зодчество занимает достойное место в летописи культуры нашего народа

Азербайджанское зодчество занимает достойное место в летописи культуры нашего народа.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам XX съезда архитекторов Азербайджана.

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