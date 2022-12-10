Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма и внесении изменений в распоряжение № 657 Президента Азербайджанской Республики от 8 ноября 2018 года "О назначении членов Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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