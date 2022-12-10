https://news.day.az/officialchronicle/1518440.html Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма и внесении изменений в распоряжение № 657 Президента Азербайджанской Республики от 8 ноября 2018 года "О назначении членов Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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