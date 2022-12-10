Совершенствуется структура министерства молодежи и спорта Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании структуры министерства молодежи и спорта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется