https://news.day.az/officialchronicle/1518441.html Совершенствуется структура министерства молодежи и спорта Азербайджана - Распоряжение главы государства
Совершенствуется структура министерства молодежи и спорта Азербайджана - Распоряжение главы государства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании структуры министерства молодежи и спорта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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