https://news.day.az/officialchronicle/1518444.html В Азербайджане сокращены полномочия глав местной исполнительной власти - Распоряжение главы государства
В Азербайджане сокращены полномочия глав местной исполнительной власти - Распоряжение главы государства
В Азербайджане сокращены полномочия глав местной исполнительной власти.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, внесенном указом Президента Ильхама Алиева в "Положение о местной исполнительной власти".
Согласно указу, глава местной исполнительной власти лишается полномочия назначать и освобождать от должности по согласованию с центральными органами исполнительной власти руководителей местных отделений министерства молодежи и спорта.
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