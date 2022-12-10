В Азербайджане сокращены полномочия глав местной исполнительной власти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, внесенном указом Президента Ильхама Алиева в "Положение о местной исполнительной власти".

Согласно указу, глава местной исполнительной власти лишается полномочия назначать и освобождать от должности по согласованию с центральными органами исполнительной власти руководителей местных отделений министерства молодежи и спорта.