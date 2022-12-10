https://news.day.az/officialchronicle/1518451.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией, связанной с великим лидером Гейдаром Алиевым - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией, связанной с великим лидером Гейдаром Алиевым - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своих официальных аккаунтах в социальной сети поделился фотографией великого лидера Гейдара Алиева.
Day.Az представляет фотографию.
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