Президент Ильхам Алиев поделился публикацией, связанной с великим лидером Гейдаром Алиевым

Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своих официальных аккаунтах в социальной сети поделился фотографией великого лидера Гейдара Алиева.

Day.Az представляет фотографию.