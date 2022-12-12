Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Минуло 19 лет со дня смерти архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, прибыв на Аллею почетного захоронения, посетили могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.
Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также возложили цветы к могиле спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.
Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.
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