https://news.day.az/officialchronicle/1518771.html Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
12 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора были обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.
Главы государств также провели обмен мнениями о дальнейших контактах.
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