Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Туркменистан

14 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в город Туркменбаши для участия в первом трехстороннем Cаммите глав государств Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Туркменбаши в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встретили заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов и другие официальные лица.

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