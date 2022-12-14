https://news.day.az/officialchronicle/1519289.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Туркменистан
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Туркменистан
14 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в город Туркменбаши для участия в первом трехстороннем Cаммите глав государств Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Туркменбаши в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встретили заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов и другие официальные лица.
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