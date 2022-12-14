https://news.day.az/officialchronicle/1519376.html Состоялась встреча Президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана в ограниченном составе - ФОТО
Состоялась встреча Президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана в ограниченном составе - ФОТО
14 декабря в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в ограниченном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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