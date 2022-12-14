Состоялась встреча Президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана в ограниченном составе

14 декабря в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в ограниченном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется