Президент Ильхам Алиев: Политические связи Азербайджана с Турцией и Туркменистаном находятся на высоком уровне

Политические связи Азербайджана с Турцией и Туркменистаном находятся на высоком уровне.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

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