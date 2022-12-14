Президент Ильхам Алиев: В этом году товарооборот с Туркменистаном увеличился в 5 раз

В этом году торговый оборот с Туркменистаном вырос в 5 раз.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

"В этом году товарооборот с Туркменистаном увеличился в 5 раз. Это рекордный показатель.

Азербайджан, Турция и Туркменистан добились больших успехов в сфере транспорта и логистики. Нашими странами реализовано множество проектов, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для сотрудничества в сфере транспортного сообщения", - сказал глава государства.