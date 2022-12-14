https://news.day.az/officialchronicle/1519408.html Президент Ильхам Алиев: В этом году товарооборот с Туркменистаном увеличился в 5 раз
Президент Ильхам Алиев: В этом году товарооборот с Туркменистаном увеличился в 5 раз
В этом году торговый оборот с Туркменистаном вырос в 5 раз.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.
"В этом году товарооборот с Туркменистаном увеличился в 5 раз. Это рекордный показатель.
Азербайджан, Турция и Туркменистан добились больших успехов в сфере транспорта и логистики. Нашими странами реализовано множество проектов, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для сотрудничества в сфере транспортного сообщения", - сказал глава государства.
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