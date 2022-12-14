Президент Ильхам Алиев: Мы активно занимаемся открытием Зангезурского коридора, все работы будут завершены в 2024 году

Мы активно занимаемся открытием Зангезурского коридора, все работы будут завершены в 2024 году.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

"В настоящее время мы активно занимаемся открытием Зангезурского коридора. На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобильной дороги. Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор", - сказал глава государства.