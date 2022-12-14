https://news.day.az/officialchronicle/1519422.html Подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном - ФОТО
Подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном - ФОТО
14 декабря в городе Туркменбаши после встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Туркменистан Сердара Бердымухамедова в расширенном составе были подписаны документы между тремя странами, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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