Подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

14 декабря в городе Туркменбаши после встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Туркменистан Сердара Бердымухамедова в расширенном составе были подписаны документы между тремя странами, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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