Президент Ильхам Алиев: В предстоящие 10 лет предусмотрено включить в наш грузовой флот еще 9 самолетов

В предстоящие 10 лет предусмотрено включить в наш грузовой флот еще 9 самолетов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

"Азербайджан обладает самым крупным торговым флотом на Каспийском море, насчитывающим более 50 грузовых судов. В настоящее время, Бакинский судостроительный завод, введенный в эксплуатацию в 2013 году, работает на полную мощность. Возможности этого завода позволяют производить любые типы кораблей.

Азербайджан обладает одним из крупнейших в нашем регионе флотом гражданской авиации, насчитывающим 18 грузовых самолетов. В предстоящие 10 лет предусматривается добавить к нашему грузовому флоту еще 9 самолетов", - сказал глава государства.