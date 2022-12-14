Президент Ильхам Алиев: В железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс будет дополнительно вложено более 100 миллионов долларов

В железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс будет дополнительно вложено более 100 миллионов долларов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

"В 2017 году совместно с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом мы открыли железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. В этот проект будет дополнительно инвестировано более 100 миллионов долларов, и его пропускная способность будет увеличена с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн", - сказал глава государства.