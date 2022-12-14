https://news.day.az/officialchronicle/1519426.html Президент Ильхам Алиев: В железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс будет дополнительно вложено более 100 миллионов долларов
Президент Ильхам Алиев: В железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс будет дополнительно вложено более 100 миллионов долларов
В железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс будет дополнительно вложено более 100 миллионов долларов.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.
"В 2017 году совместно с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом мы открыли железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. В этот проект будет дополнительно инвестировано более 100 миллионов долларов, и его пропускная способность будет увеличена с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн", - сказал глава государства.
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