Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с выставками произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Туркменбаши

14 декабря в городе Туркменбаши в рамках первого трехстороннего Саммита глав государств Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, супруга председателя Халк Маслахаты парламента Туркменистана Огульгерек Бердымухамедова, Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган ознакомились с выставкой произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства состоит из 11 секций.

В секциях выставки представлены знаменитые во всем мире туркменские ковры и ковровые изделия, женская национальная одежда, вышитая в технике "кешде", национальные ювелирные изделия - кольца, серьги, подвески, браслеты и другие аксессуары, картины и ручные изделия, созданные туркменскими женщинами. На выставке также был проведен национальный обряд "уме", представлены ковры, отражающие красоту и особенности туркменской природы.

Затем туркменские девушки исполнили фольклорные песни, были продемонстрированы свадебные традиции и обычаи, представлены образцы керамики, вышивки, войлочные ковры, изготовленные местными мастерицами.

В рамках мероприятия Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой были вручены памятные подарки.

В завершение состоялись дефиле туркменских национальных костюмов и концертная программа.