В городе Туркменбаши в честь глав государств Азербайджана и Турции и их супруг дан официальный обед

14 декабря в городе Туркменбаши от имени председателя Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова дан официальный обед в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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