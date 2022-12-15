Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного форума «Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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