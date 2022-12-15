https://news.day.az/officialchronicle/1519690.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного форума «Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам»
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного форума «Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам»
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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