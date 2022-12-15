Президент Ильхам Алиев: Одним из нововведений, которое привнесла концепция ASAN xidmət, стало привлечение волонтеров

Одним из нововведений, которое привнесла концепция ASAN xidmət, стало привлечение волонтеров.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам".

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