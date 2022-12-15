https://news.day.az/officialchronicle/1519720.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств
15 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре