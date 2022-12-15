Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств

15 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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