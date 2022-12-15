Утвержден новый состав азербайджано-литовской межправкомиссии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава с азербайджанской стороны межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Литовской Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, новый состав комиссии выглядит следующим образом:

Сопредседатель комиссии

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Члены комиссии:

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики

Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

Заместитель министра культуры Азербайджанской Республики

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Агентства по пищевой безопасности Азербайджанской Республики

Председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны

Вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Литовской Республике.

Министерству иностранных дел поручено направить Литовской Республике соответствующее уведомление об изменении, внесенном Азербайджанской Республикой в состав межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Литовской Республики.