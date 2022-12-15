https://news.day.az/officialchronicle/1519906.html В Азербайджане меняется порядок индексации трудовых пенсий
В Азербайджане меняется порядок индексации трудовых пенсий
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, вносятся изменения в порядок индексации трудовых пенсий.
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