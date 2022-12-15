Награждена группа сотрудников МЧС Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, cогласно распоряжению, награждены следующие лица:

медалью "За отвагу"

Гейдаров Сулейман Вагиф оглу - майор

медалью "За воинские заслуги"

Фейзиев Мирал Мамед оглу - полковник

Гасанов Талех Рафиг оглу - полковник

Гусейнов Агали Алиакбер оглу - полковник

Самедов Фархад Нариман оглу - полковник

Самедов Хикмет Васиф оглу - полковник

Алигюлов Эльчин Велиага оглу - полковник медицинской службы

Алиев Сергей Владимирович - полковник-лейтенант

Гаджиев Хикмет Мехи оглу - полковник-лейтенант

Наджафов Пейман Мехман оглу - полковник-лейтенант

Гусейнов Сулейман Гасан оглу - майор

Гулиев Адыгезал Самед оглу - майор

Гулиев Рустам Алигусейн оглу - майор

Алекберов Алекбер Надим оглу - капитан

Гадиров Илькин Намиг оглу - капитан

медалью "За отличие на государственной службе"

Бабаева Хусния Васиф гызы

Багирова Севиндж Фарман гызы

медалью "За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям" 3-й степени

Алиев Мубариз Али оглу - полковник внутренней службы

Джебраилов Заур Сулейман оглу - майор внутренней службы

Алискендеров Заур Рамизович - майор внутренней службы

Исмаилов Исмаил Саттар оглу - майор внутренней службы

Гулиев Садиг Натиг оглу - капитан внутренней службы

Агаев Эльнур Чингиз оглу - старший сержант внутренней службы

Алиев Джаннат Сабир оглу - старший сержант внутренней службы

Искендеров Исрафил Саттар оглу - старший сержант внутренней службы

Мирзоев Низами Ягуб оглу - старший сержант внутренней службы

Улубеков Вюсал Иззет оглу - старший сержант внутренней службы.