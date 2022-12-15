Награждена группа сотрудников МЧС Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, cогласно распоряжению, награждены следующие лица:
медалью "За отвагу"
Гейдаров Сулейман Вагиф оглу - майор
медалью "За воинские заслуги"
Фейзиев Мирал Мамед оглу - полковник
Гасанов Талех Рафиг оглу - полковник
Гусейнов Агали Алиакбер оглу - полковник
Самедов Фархад Нариман оглу - полковник
Самедов Хикмет Васиф оглу - полковник
Алигюлов Эльчин Велиага оглу - полковник медицинской службы
Алиев Сергей Владимирович - полковник-лейтенант
Гаджиев Хикмет Мехи оглу - полковник-лейтенант
Наджафов Пейман Мехман оглу - полковник-лейтенант
Гусейнов Сулейман Гасан оглу - майор
Гулиев Адыгезал Самед оглу - майор
Гулиев Рустам Алигусейн оглу - майор
Алекберов Алекбер Надим оглу - капитан
Гадиров Илькин Намиг оглу - капитан
медалью "За отличие на государственной службе"
Бабаева Хусния Васиф гызы
Багирова Севиндж Фарман гызы
медалью "За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям" 3-й степени
Алиев Мубариз Али оглу - полковник внутренней службы
Джебраилов Заур Сулейман оглу - майор внутренней службы
Алискендеров Заур Рамизович - майор внутренней службы
Исмаилов Исмаил Саттар оглу - майор внутренней службы
Гулиев Садиг Натиг оглу - капитан внутренней службы
Агаев Эльнур Чингиз оглу - старший сержант внутренней службы
Алиев Джаннат Сабир оглу - старший сержант внутренней службы
Искендеров Исрафил Саттар оглу - старший сержант внутренней службы
Мирзоев Низами Ягуб оглу - старший сержант внутренней службы
Улубеков Вюсал Иззет оглу - старший сержант внутренней службы.
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