В Азербайджане утверждено "Образцовое положение о кластерах субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства"

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Образцового положения о кластерах субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Кабинету министров Азербайджана поручено решать вопросы, вытекающие из этого указа.

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