https://news.day.az/officialchronicle/1519921.html В Азербайджане утверждено "Образцовое положение о кластерах субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства"
В Азербайджане утверждено "Образцовое положение о кластерах субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства"
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Образцового положения о кластерах субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Кабинету министров Азербайджана поручено решать вопросы, вытекающие из этого указа.
Скачать PDF "Образцового положения о кластерах субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства" можно по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре