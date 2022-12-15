Утверждены изменения в штатной численности военнослужащих и сотрудников СГБ Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Предельную штатную численность содержащихся за счет средств государственного бюджета военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики и сотрудников, принятых на работу в систему Службы государственной безопасности", утвержденную указом Президента Азербайджанской Республики №724 от 13 января 2016 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из указа.