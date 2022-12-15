В Азербайджане утверждены изменения в Правила обеспечения информационной безопасности при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в сетях связи

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила обеспечения информационной безопасности при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в сетях связи", утвержденные указом Президента Азербайджанской Республики №638 от 2 октября 2015 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.