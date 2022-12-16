Азербайджан и Турция будут сотрудничать по вопросам семьи, женщин и детей

16 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ Об утверждении "Плана действий по протоколу сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области политики по вопросам семьи, женщин и детей", подписанного 4 ноября 2022 года в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, после вступления в силу соглашения, упомянутого в части 1 указа, Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики поручено обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление правительству Турции о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.