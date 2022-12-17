Президент Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Румынии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Румынии Клауса Йоханниса находится с рабочим визитом в Бухаресте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава нашего государства примет участие в пленарном заседании, которое пройдет в связи с церемонией подписания "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

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