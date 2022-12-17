https://news.day.az/officialchronicle/1520351.html Президент Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Румынии Клауса Йоханниса находится с рабочим визитом в Бухаресте.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава нашего государства примет участие в пленарном заседании, которое пройдет в связи с церемонией подписания "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".
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