Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарном заседании по подписанию Соглашения о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии в Бухаресте - ФОТО
17 декабря в Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в пленарном заседании принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Румынии Клаус Йоханнис встретил Президента Ильхама Алиева, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Затем было сделано совместное фото.
Открывая пленарное заседание, Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал гостей и выступил с речью.
Глава нашего государства выступил на заседании.
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