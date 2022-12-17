Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарном заседании по подписанию Соглашения о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии в Бухаресте

17 декабря в Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в пленарном заседании принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Румынии Клаус Йоханнис встретил Президента Ильхама Алиева, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Затем было сделано совместное фото.

Открывая пленарное заседание, Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал гостей и выступил с речью.

Глава нашего государства выступил на заседании.

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