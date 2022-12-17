https://news.day.az/officialchronicle/1520403.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превращается в важного поставщика электроэнергии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превращается в важного поставщика электроэнергии
Наша страна превращается в важного поставщика электроэнергии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пленарного заседания в связи с церемонией подписания "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".
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