Президент Ильхам Алиев: В следующем году экспорт природного газа из Азербайджана составит 24 миллиарда кубометров

В следующем году экспорт природного газа из Азербайджана составит 24 миллиарда кубометров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 17 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании в Бухаресте в связи с церемонией подписания "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

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