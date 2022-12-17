Президент Ильхам Алиев: На первом этапе экспорта Азербайджан создаст дополнительной мощности на 3 ГВт

На первом этапе экспорта Азербайджан создаст дополнительной мощности на 3 ГВт

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пленарного заседания в связи с церемонией подписания "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

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