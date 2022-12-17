https://news.day.az/officialchronicle/1520459.html Президент Ильхам Алиев принял участие в обеде в честь руководителей делегаций в Бухаресте
Президент Ильхам Алиев принял участие в обеде в честь руководителей делегаций в Бухаресте
17 декабря Президент Румынии Клаус Йоханнис дал обед в честь руководителей делегаций, принимавших участие в церемонии подписания в Бухаресте "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на обеде присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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