Президент Ильхам Алиев принял участие в обеде в честь руководителей делегаций в Бухаресте

17 декабря Президент Румынии Клаус Йоханнис дал обед в честь руководителей делегаций, принимавших участие в церемонии подписания в Бухаресте "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на обеде присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.