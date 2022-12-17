https://news.day.az/officialchronicle/1520464.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом - ФОТО
17 декабря в Бухаресте состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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