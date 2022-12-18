Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Катара
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые искренние и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Катар.
Уверен, что традиционные дружественные отношения и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, основанные на сильной исламской солидарности, будут и впредь расширяться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов.
Пользуясь случаем, искренне поздравляю Вас с организацией на высоком уровне и успешным проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара - постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.
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